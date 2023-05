Cerci minacciato dai rapinatori, scopre che la pistola è finta e riesce a fuggire

di Emilio Orlando

Quattro rapine a mano armata in poche settimane. Tutte avvenute un pieno giorno davanti ai passanti, donne e bambini compresi. Stanno seminando il terrore in tutta la Città. Sembrano imprendibili. Polizia e carabinieri gli danno la caccia da mesi. È la temutissima banda che rapina gli automobilisti che indossano orologi da polso di pregio. Mercoledì un altro colpo, a Monteverde, fallito perché la vittima, l’ex calciatore giallorosso e della Nazionale Alessio Cerci, ha ingranato la marcia ed è fuggito quando ha capito, che i due malviventi in scooter che lo avevano affiancato impugnavano una scacciacani.

Il copione della rapina è stato lo stesso utilizzato anche nelle altre occasioni. Due uomini, con il casco integrale si sono affiancati alla macchina, mentre Cerci si trovava in via Giovanni Volpato, tra viale Marconi e Trastevere, e gli hanno mostrato l’arma, puntandogliela contro.

