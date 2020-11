Covid, D'Amato: «Se i contagi non scendono entro 2 settimane anche il Lazio sarà zona rossa»

O ci sarà un calo dei contagi nel Lazio, oppure anche la Regione del Centro Italia diventerà zona rossa. Ad anticiparlo in un'intervista con l'agenzia Dire, l'assessore alla Sanita' della Regione Lazio, Alessio D'Amato. L'assessore ha fatto il punto sui dati del Lazio e ha tirato le somme.

«Nelle prossime due settimane o assistiamo a un calo dei contagi, a una riduzione del valore RT, oppure nel Lazio avremo serie difficoltà», ha affermato nel corso dell'intervista, «Per questo motivo invito tutti i sindaci e i prefetti del Lazio a monitorare con attenzione la situazione e a limitare le forme di assembramento. Dobbiamo fare uno sforzo collettivo per non andare tutti in zona rossa».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 11 Novembre 2020, 21:58

