Alessia Zecchini, la regina dell'apnea sfida il suo record mondiale: «Arriverò a 106 metri»

ROMA - La regina degli abissi è romana. Giovane, bella e con due polmoni da record., cresciuta a Monteverde, è diventata il fenomeno dell'mondiale: a maggio ha conquistato nel mare di Colombia il primato mondiale in assetto costante, con monopinna, arrivando all'incredibile misura di 105 metri. Il mare è casa sua: quello di Ostia dove spesso si diverte con gli amici, il profondo blu dei luoghi più affascinanti del mondo, dove Alessia si tuffa alla conquista di titoli mondiali e altri primati. Ora è alle Bahamas, dove lunedì va alla caccia di un'impresa al limite del possibile.«Gareggio al Vertical Blue, un evento mitico; inseguo tre record mondiali. Voglio arrivare a 106 metri in assetto costante, poi superare i 92 metri nella Free Immersion (senza cavo scorrevole in appoggio, ndr) e i 72 metri sempre in assetto costante ma senza pinne».Mai nessuno è riuscito in un'impresa simile, la Zecchini a 26 anni vive un momento magico. Se ne sono accorti al suo circolo, il Nuoto Belle Arti di Roma, e i tecnici della Federazione Attività Subacquee che l'hanno spinta ad essere ancora più ambiziosa. Per amore del mare e dell'apnea e per diventare la donna dei record, Alessia ha rinviato per un po' l'ingresso nel mondo del lavoro, lei che ha una laurea in scienze motorie e sogna di diventare manager dello sport. «Oggi il mio lavoro è l'apnea, difendo i colori del l'Italia nelle competizioni internazionali e mi piace vincere».E i record? «Fanno parte di questo sport, ma vanno anche oltre. Mi alleno per superare i limiti umani e chi li ha fissati in precedenza». Alessia rappresenta la nuova generazione di campioni di apnea, così diversa da quelli del passato, come Maiorca, Maiol, Makula e i più recenti Pelizzari e Genoni.«Mi sono innamorata dell'apnea a 11 anni e ho aspettato i 18 per gareggiare, per rispettare le regole federali. Ma prima dell'apnea amo il mare. E' il mio ambiente naturale, il luogo dei sogni dove sono davvero me stessa. Alle Bahamas come ad Ostia». Da lunedì prossimo iniziano i tentativi di record che si possono seguire su Facebook, sulla sua pagina ufficiale, aggiornata, ricca di foto e dei video delle sue tante partecipazioni a show tv. Per conquistare i 106 metri le serviranno quasi 4' senza respirare. «Ma io vorrei restare in apnea molto di più. Che meraviglia se si potesse fare senza limiti di tempo, anche in fondo al mare».riproduzione riservata ®