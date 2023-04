Alessandro Parini morto nell'attentato a Tel Aviv, il ricordo del collega avvocato: «Era intelligente ed educato»

«Ho saputo ieri notte di questa tragedia, siamo tutti sconvolti: oltre al dolore per la perdita di un valoroso collega, c'è il sentimento di impotenza e incredulità davanti a fatti come questi». Così all'Adnkronos l'avvocato Giorgio Leccisi, collega amministrativista di Alessandro Parini, l'italiano morto nell'attentato terroristico di ieri sera a Tel Aviv, in Israele.

«L'ultima volta lo avevo visto circa un mese fa, lo conoscevo da alcuni anni e veniva sempre agli eventi organizzati dall'Associazione dei giovani amministrativisti (Agamm). Tutto il mondo dell'avvocatura romana e in particolare gli amministrativisti, si stringono in un abbraccio alla famiglia, a colleghi e amici, è una tragedia che ci tocca veramente da vicino. Ricorderemo Alessandro per come era, pacato, ironico, intelligente, gentile ed educato, di quelli che ce ne vorrebbero di più», conclude Leccisi.

Ultimo aggiornamento: Sabato 8 Aprile 2023, 17:07

