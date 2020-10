Alessandro Onorato e Caterina Baldini, nata la seconda figlia Lea: «Momento non facile ma crediamo nella vita e nel suo mistero»

Alessandro Onorato e Caterina Baldini genitori bis: è nata oggi Lea, la secondogenita dell'imprenditore e consigliere comunale romano e della giornalista di Sky.







A dare la bella notizia è stato l'imprenditore romano e consigliere comunale della Lista Marchini, che su Facebook ha pubblicato una foto della piccola Lea. «Certo non è il momento più facile per venire al mondo ma noi crediamo nella vita e nel suo mistero. The star is born: benvenuta Lea!», il post di Alessandro Onorato.







La famiglia Onorato si allarga quindi con un nuovo fiocco rosa: ad accogliere la piccola Lea c'è infatti la sorella maggiore, Allegra, di tre anni e mezzo.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 26 Ottobre 2020, 18:56

© RIPRODUZIONE RISERVATA