Alessandro Cesarini scomparso dalla casa della zia a Civitavecchia, l'appello dei genitori del 14enne: «Aiutateci»

Lunedì 21 Ottobre 2019, 15:36

di, è scomparso da casa. Il ragazzo si sarebbe allontanato dall'abitazione della zia a Campo dell’Oro, alla periferia digiovedì scorso e da allora si sono perse le sue tracce. Alessandro indossava una felpa con cappuccio, jeans e scarpe da ginnastica Nike al momento della scomparsa.La famiglia ha denunciato la sua scomparsa e le autorità si sono messe sulle sue tracce. Da giovedi si susseguono anche gli appelli sui social per ritrovare il 14enne, ma per ora non si ha nessuna novità. Il papà Sergio sostiene che il ragazzo sia fortemente turbato dopo che i sevizi sociali lo avrebbero affidato a una struttura inadeguata per lui. Sui social sono stati proprio i genitori a chiedere a chiunque abbia visto o sospetti qualcosa di parlare.Hanno lasciato numeri e conttati si Facebook per ritrovare Alessandro. Entrambi sono molto preoccupati dal fatto che il ragazzo possa essersi fidato di una persona sbagliata.