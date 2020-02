Alessandro Baronciani presenta la graphic novel "Quando tutto diventò blu"

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 19 Febbraio 2020, 08:00

Creare le immagini per raccontare le “avventure” della vita.fumettista, grafico, musicista e illustratore presenterà oggi alle 19, alla libreria Giufà, Quando tutto diventò blu, graphic novel che tratta il tema degli attacchi di panico.«Dato che è un fumetto però - spiega - racconto tutto questo con un piglio avventuroso. Mi piaceva molto l’idea di trattare questo tema in maniera diversa, di raccontare una storia drammatica inserendo tutta la parte dell’avventura. È stata una sfida, e sono contento che laabbia accolto questo progetto»«No, anzi è proprio l’opposto perché vedo una difficoltà enorme a parlare di attacchi di panico. Pensi che all’inizio del progetto ho iniziato a chiedere agli amici cosa ne pensassero, e solo così ho scoperto che molti di loro avevano vissuto la stessa esperienza, ed io non ne ero minimamente al corrente! Questo libro è anche la testimonianza di chi ci è passato. La cosa stupefacente è vedere che sia già in ristampa, questo mi fa capire quanto questo racconto sia arrivato alle persone»«Spesso sono femminili. Mi piacciono di più, li trovo più completi e meno stereotipati di quelli maschili. Vede, i maschi sono sempre un po’ “alpha”. Se un personaggio femminile piange è forte, se è maschile è debole. Mi piacciono di più le eroine, le trovo più forti, più empatiche. E per trattare un tema così particolare, ho pensato che una donna fosse in assoluto la più adatta.»«Diventare fumettista significa essere riconosciuto per lo stile grafico ma anche per quello narrativo. Quello che mi sento di consigliare è disegnare, sperimentare, girare l’Italia per festival e autoprodursi. Trovare un pubblico che ti possa consigliare, che apprezzi e che sia disposto a investire nei tuoi lavori e che ti dia la forza di andare avanti»«La mia generazione è cresciuta con i cartoni animati giapponesi quindi amo molto i manga. I primi italiani che ho letto sono stati i fumetti di Mondo Naif dei Kappa Boys, e tra tutti, Davide Toffolo.»«Ora sto facendo uno spettacolo che prende spunto dal mio racconto. Anche questa in un certo senso è una cosa sperimentale, perché è uno spettacolo raccontato a fumetti con musiche live create da me da Corrado Nuccini. Ci saranno poi ospiti femminili d’eccezione, come Rachele Bastreghi dei Baustelle, Her Skin, Verano e tante altre.»Alessandro Baronciani presenta presenterà Quando tutto diventò blu il 19 febbreio 2020alla 19 a Giufà Libreria – via degli Aurunci 38, ROMA