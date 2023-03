Alessandra Giudicessa nei guai, sequestrati 110mila euro all'attrice di “Come un gatto in tangenziale”

di Redazione web

Ancora guai per Alessandra Giudicessa, l'attrice romana nota insieme alla sorella gemella per aver recitato nel film con Paola Cortellesi "Come un gatto in tangenziale" e il suo seguito. Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Roma ha sequestrato beni per un valore di oltre 110 mila euro alla "Pamela" della commedia del 2018.

Il sequestro da 110mila euro

La misura è stata applicata per ragioni di 'pericolosità sociale' relative ai precedenti della Giudicessa per furto, truffa e falsificazione nel periodo dal 2011 al 2018. Già nel 2019 l'attrice era stata destinataria della misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, poi revocata nel 2021. Dagli ulteriori accertamenti svolti dalla Polizia Economico-Finanziaria di Roma è emersa, però, una nuova denuncia effettuata nel 2022 a carico dell'attrice e del coniuge per un'ipotesi di ricettazione. Le indagini che sono seguite hanno consentito di scoprire beni dell'attrice sproporzionati rispetto al reddito dichiarato: in particolare, 2 polizze vita del valore di circa 80mila euro e di 2 autovetture, acquistate tra il 2018 e il 2019, del valore di circa 35mila euro.

Chi è Alessandra Giudicessa

Alessandra Giudicessa è diventata famosa insieme alla gemella per il film "Come un gatto in tangenziale". Le due interpretavano la parte di due ladre inquiline di un alloggio popolare nell’ex residence Bastogi di Roma. Anche nella vita reale però le due sorelle si sono rese protagoniste di diversi furti: nel luglio 2018 rubarono profumi per 550 euro in un negozio a via Marmorata, nel febbraio 2019 rubarono 18 capi d’abbigliamento in un negozio in viale Europa.

