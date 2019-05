Alssandra Amoroso in concerto al PalEur di Roma

Riparte da Roma il 10 Tour di Alessandra Amoroso. Da questa sera, 3 maggio, e fino al 13 maggio (la chiusura ad Acireale, Pal Art Hotel) per Alessandra Amoroso continuerà l’abbraccio lunghissimo con la sua Big Family in un tour di grandissimo successo, che ha collezionato sold out e ha visto cantare insieme 160mila spettatori di ogni regione d’Italia. La cantante salentina ha lavorato tantissimo con il suo team su questo progetto con un concept ben preciso: arrivare in tutte le città della penisola, isole incluse.



La scaletta del concerto romano sarà dedicata soprattutto ai brani estratti da 10 già Disco di Platino, dopo aver debuttato direttamente al #1 della classifica FIMI – GFK e aver conquistato il Disco d’Oro a una sola settimana dall’uscita del disco. Nello show emergono tutte le emozioni e i valori che nella vita ispirano l’artista e che diventano musica.



In particolare chiude lo show Forza e Coraggio, un brano molto importante per Alessandra e che simbolicamente raccoglie il suo pensiero. «Forza e Coraggio è il filo che unisce questi dieci anni insieme alla mia Big Family, il mio modo di vivere ogni giorno le piccole e grandi cose che accadono nella vita». Ma il feeling con Roma non termina con il concerto di questa sera, per festeggiare i suoi dieci anni di carriera Alessandra Amoroso ha organizzato per i fan il Mega Raduno, il 20 luglio a Cinecittà World.

riproduzione riservata ® © RIPRODUZIONE RISERVATA