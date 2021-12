L'ex sindaco Alemanno finisce nella NBA: «scambiato» per Antetokounmpo. E lui ci scherza su

Gianni Alemanno scambiato per Giannis Antetokounmpo. Una gaffe clamorosa, quella del portale sportivo TheScore su Facebook, che invece di 'taggare' il fuoriclasse greco (ma di origini nigeriane) dei Milwaukee Bucks in un post sull'Nba, ha menzionato l'ex sindaco di Roma.

Nel post di TheScore, portale dedicato soprattutto agli sport più in voga negli Stati Uniti, invece di Giannis Antetokounmpo è stato citato l'ex sindaco della Capitale: «Gianni Alemanno trascina i Milwaukee Bucks alla vittoria». Una gaffe che accomuna due persone completamente diverse tra loro e che condividono solo il nome di battesimo: uno è un politico italiano di lungo corso, classe 1958 e dalla statura non proprio da cestista, l'altro un fenomenale giocatore greco di origini africane nato nel 1994, che vanta 211 centimetri d'altezza e ben 110 chilogrammi di peso.

Una gaffe che non è passata inosservata e che ha suscitato la curiosità di tanti utenti, ma anche l'ilarità di alcuni dei 4 milioni di followers della pagina, italiani e stranieri, e perfino dello stesso ex sindaco della Capitale. «Al basket preferisco l'alpinismo e le arti marziali, ma l'Nba mi sembra comunque un buon risultato a 63 anni e con 1,70 m di altezza» - ha commentato Gianni Alemanno all'AdnKronos - «Sì, ho saputo che su Google le ricerche su di me sono aumentate in queste ore, ora gli amici mi stanno suggerendo di candidarmi come presidente degli Stati Uniti».

Ultimo aggiornamento: Giovedì 2 Dicembre 2021, 14:42

