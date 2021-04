Alemanno rassicura Rocco, lo storico usciere dei Sindaci di Roma: «Si, quello che hai incontrato era proprio lui, non una "controfigura"». Tutta la storia

A rassicurarlo ci ha pensato direttamente l'ex sindaco di Roma Gianni Alemanno. Infatti, l'ex primo cittadino della Capitale ha voluto rispondere su twitter, a quello che si chiedeva Rocco Coratti, storico usciere dei Sindaci di Roma, nell'intervista concessa a Leggo: "ma la persona che è venuta in Campidoglio era realmente Gheddafi o uno dei suoi tanti sosia?".

La risposta, come anticipato, è arrivata su twitter direttamente da Gianni Alemanno, che, linkando l'intervista scrive: “Volevo ringraziare Rocco Coratti, decano dei commessi capitolini per l’intervista su @leggoit e rassicurarlo che era proprio #Gheddafi quello che era venuto in Campidoglio”

Volevo ringraziare Rocco Coratti, decano dei commessi capitolini per l’intervista su @leggoit e rassicurarlo che era proprio #Gheddafi quello che era venuto in Campidogliohttps://t.co/9hNubNFBnr pic.twitter.com/q3gl3reQwH — Gianni Alemanno (@AlemannoTW) April 30, 2021

Nell'intervista, parlando dei tanti personaggi conosciuti durante i 41 anni trascorsi in Campidoglio, Coratti aveva detto:

“In Campidoglio sono venuti anche tanti politici stranieri. Chi l’ha colpita di più?

«Quando era sindaco Alemanno venne Gheddafi. C’era tantissima gente con lui».



Cosa fece?

«Quello che fanno tutti, andò subito ad affacciarsi al balcone del Sindaco. Sempre che fosse veramente Gheddafi».



In che senso?

«Boh, dicevano avesse moltissimi sosia. Vai a capi’...». ”

Mistero risolto: Rocco può dormire tranquillo, quello che ha incontrato era Gheddafi, quello vero.

