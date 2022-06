Alberto Sordi, Roma festeggia il suo compleanno: concerto e serata di gala a scopo benefico

Per Roma il 15 giugno è sicuramente una data speciale. 102 anni fa nacque uno dei più grandi artisti di sempre: Alberto Sordi. Così nella serata di ieri si è svolta una giornata di festa per la ricorrenza della nascita dell'attore romano. Un grande evento organizzato dalla Fondazione Alberto Sordi e patrocinato dal'assessorato Grandi Eventi, Turismo e Moda del Comune di Roma Capitale e che si è svolto in un luogo fortemente evocativo: la Casa Museo Alberto Sordi.

Il programma della serata è stato fitto e di qualità, inaugurato alle 18.30 dal concerto tributo della Banda Musicale del Corpo di Polizia Locale di Roma Capitale che, in Piazzale Numa Pompilio, ha permesso al pubblico di rivivere, attraverso la musica, alcune delle atmosfere più intense dei film di Alberto. La scena si è poi spostata all’interno di uno dei luoghi più amati dai romani: la Casa Museo Alberto Sordi. All’evento hanno partecipato autorità istituzionali e personaggi dello spettacolo.

Serata di gioia, memoria e impegno sociale, con raccolta fondi per l’allestimento della sala multimediale dell’Associazione Alberto Sordi, realtà ormai consolidata nel tessuto cittadino e che, proprio in questi giorni, festeggia i 20 anni di attività a sostegno della terza età.

Soddisfatto Ciro Intino, direttore della Fondazione Alberto Sordi: «Il 2022 coincide con un’altra ricorrenza: 30 anni fa nasceva la Fondazione Alberto Sordi, voluta proprio da Alberto che ne divenne il primo Presidente Onorario. Questa sera, ricordando il grande artista, abbiamo evidenziato aspetti inediti della sua profonda umanità che ispirò la sua arte e di cui seppe darci testimonianza con le sue iniziative filantropiche, orientate al bene comune. Ebbe sguardo lungo e cuore generoso il nostro Alberto, offrendo - come privato cittadino e, quindi, con il suo patrimonio familiare - un contributo concreto alla edificazione di una società in grado di valorizzare l’identità e il fondamentale ruolo dei nostri anziani, custodi di un sapere che ci aiuta a sognare e realizzare un avvenire più solidale. Alberto Sordi vide con largo anticipo problematiche che oggi sono di viva attualità. Proprio guardando a lui, la nostra Fondazione persegue i nobili intendimenti del suo fondatore, ineguagliabile cantore dei nostri vizi italici ma anche delle tante, talvolta nascoste, virtù».

Ospiti artistici d’eccezione Neri Marcorè, Edoardo De Angelis, Domenico Mariorenzi e Associazione Kiki: le loro performance, omaggi sentiti al grande Alberto Sordi, hanno deliziato i tanti spettatori che hanno riempito l’incantevole giardino della villa.

All’evento è intervenuto Gianni Letta, il Direttore di Rai 1 Stefano Coletta e l’assessore al Turismo, Grandi Eventi e Sport Alessandro Onorato.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 16 Giugno 2022, 12:45

