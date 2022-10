Roma, piazzale Numa Pompilio diventa "Numa Pompino": lo sfregio a due passi dalla casa di Alberto Sordi

di Redazione Web

Uno sfregio ad Alberto Sordi, a due passi dalla sua storica casa, attualmente un museo dedicato proprio all'attore romano. Qualche buontempone si è divertito con la targa toponomastica di piazzale Numa Pompilio, che con un atto vandalico ha cambiato nome ed è diventato piazzale Numa Pompino: un banale gioco di parole, di quelli nemmeno così sottili o difficili da immaginare.

L'affronto sotto casa di Alberto Sordi

Viene in mente uno dei personaggi più celebri di Sordi, il Marchese del Grillo, che con il sorriso tormentava chi gli stava intorno con scherzi anche pesanti: ma questo non è uno scherzo ma un atto vandalico vero e proprio. Per fortuna la polizia locale è subito intervenuta sul posto (come documentano le foto esclusive che vi mostriamo) per cancellare l'obbrobrio e ripristinare il nome giusto.

