Roma, acceso l'albero di Natale a Piazza Venezia. Gualtieri «Regaliamoci una città sostenibile»

Si è acceso, come di tradizione, l'albero di Natale di Roma a piazza Venezia. L'evento, inaugurato dal sindaco Roberto Gualtieri, è stato deidicato alla sostenibilità. Ad assistere, nonostante la pioggia romani e turisti arrivati da diverse parti della città ma anche dall'estero. Con le nuove normative anti-Covid per accedere all'area di piazza Venezia recintata per l'evento è stato richiesto il green pass.

Accese anche le luminarie di via del Corso, tra le vie commerciali più importanti di Roma. La presidente di Acea Michaela Castelli ha spiegato che «quest'anno, con il progetto 'Roma by light 2021' l'azienda ha aderito all'iniziativa di sensibilizzazione sui temi della sostenibilità promossa da Roma Capitale e dalla Fao, inserendo nelle luminarie i diciassette simboli che rappresentano gli Obiettivi di Sviluppo dell'Agenda Onu 2030. Questa scelta è coerente e perfettamente in linea con l'impegno del gruppo nella diffusione di una cultura della sostenibilità, attenta sia all'ambiente che ai temi sociali».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 8 Dicembre 2021, 19:04

