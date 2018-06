Grosso albero cade su due auto: residenti svegliati dal boato

Giovedì 7 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 09:15 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Un grossoin, appena fuori dal centro di, schiacciando due auto parcheggiate. Il cedimento, probabilmente dovuto al fatto che la pianta era malata, è avvenuto intorno a mezzanotte all'altezza del civico 93 e per fortuna non ha causato feriti. Via Taranto, di solito piuttosto trafficata e attraversata da molti pedoni, a quell'ora era semideserta. Tanta la paura tra i residenti, svegliati dal boato. L'albero ha invaso la carreggiata e la strada è stata temporaneamente chiusa.