Albero caduto su un'automobile all'Eur: vetture danneggiate

Quello caduto inè l' ennesimo albero caduto sulle strade romane. Anche questa volta, provvidenza divina a parte, non ci sono state vittime. Siamo all'dove è crollato un grosso albero che si è inaspettatamente staccato dal marciapiede ed ha colpito un'auto parcheggiata. Neanche una settimana fa un altro albero è crollato su Viale Africa a poca distanza da questo.Nel quadrante sud della cittàsi stanno sradicando e dall'inizio dell'anno nei quartieri che vanno dallaall'si calcolano danni ad auto e manti stradali. Decine di alberi sono crollati su strade trafficate, come su, e altri si sono sradicati nelle residenti vie circostanti come su Via Adele Cairoli.La risposta dell'amministrazione è arrivata da un po, ''non è facile raccogliere i dati anagrafici di così tanti alberi'' diceva tempo fa il sindacoe da poco sono partiti diversi lavori per levigare ed estrarre radici pericolose.Solo negli ultimi quattro giorni sono caduti, in via Adolfo Gregoretti, all'altezza della stazione Stella Polare; in viale delle Milizie , intorno alle 3.30 di domenica 13 maggio, una pianta di almeno 12 metri si è schiantata su un autobus di linea e a Viale delle Università che ha causato il blocco del traffico per diverse ore.