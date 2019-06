Tenta di rapire una bambina al parco per violentarla: 40enne bloccato dai passanti

Ha tentato di rapire una bimba di 9 anni che era in compagnia della nonna ad Albano, ai Castelli Romani, ma è stato bloccato dai passanti e denunciato dalla polizia. L'episodio è accaduto sabato.



La bimba di 9 anni mentre percorreva via Gaetano Donizetti in compagnia della nonna è stata avvicinata da un italiano di 44 anni con precedenti. L'uomo, sotto l'effetto di stupefacenti, ha strattonato l'anziana, spinto la ragazzina che è caduta dalla bici cercando di afferrarla per portarla via. Ma è stato bloccato subito dai presenti che hanno chiamato la polizia di Albano e Genzano. L'uomo è stato denunciato per tentato sequestro e lesioni. La bambina, portata in ospedale, è stata giudicata guaribile in 30 giorni. Lunedì 3 Giugno 2019, 14:41

