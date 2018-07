Lunedì 9 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 00:05 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Brani come Thank you, Ironic, You oughta know l’hanno resa una icona della musica mondiale dei primi anni Novanta, nell’era pre-internet. Poi, come a volte accade nel mondo dello showbusiness,ha continuato la sua strada, fatta di album e live, ma il successo, quello che stordisce, è venuto meno.Negli otto album pubblicati, l’ultimo risale al 2012, ha raccontato se stessa e la sua vita: dalla rabbia urlata dei 20 anni alla donna sposata e con figli, di oggi, che a 44 anni torna in Italia per tre concerti, il primo dei quali al Parco della Musica. Il tour mondiale, partito nei mesi scorsi dagli Stati Uniti, anticipa il nono album che uscirà in autunno.Fin dall’album d’esordio - Jagged Little Pill, rdove ivendicava la sua libertà di donna libera in un video dove girava completamente nuda - ha sempre puntato sulla sincerità. I suoi dischi erano le sue opinioni. Uno dei suoi brani più celebri, Hands clean, raccontava uno stupro subito da adolescente, in tempi lontani dal movimento MeToo. La musica, come valvola creativa dunque, ma anche come soluzione alle difficoltà della vita. Anche quelle figlie della celebrità. La popolarità infatti, ha significato solitudine, in un momento in cui tutti cercavano Alanis Morrisette. Nel corso degli anni successivi ha raccontato altre turbolenze, tra canzoni ed interviste.La dipendenza dal sesso e dall’amore, definite come una droga, fino all’incontro pacificatore con l’attuale marito, il rapper MC Souleye, con cui condivide due figli. Nel 2016 ha lanciato un podcast mensile, Conversation with Alanis Morissette, che include interviste e conversazioni con autori, dottori, educatori e psicologi, affrontando molteplici argomenti e tematiche riguardo l’arte, la spiritualità e il benessere psico-fisico. Ad aprire il concerto sarà, vincitrice di X Factor 2011, ora impegnata con il 2640 Tour.riproduzione riservata ®