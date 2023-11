Al via gli open days di Euroma 2 per aiutare i ragazzi della terza media a scegliere Una full immersion per l’orientamento scolastico, presenti 45 istituti







di Lorena Loiacono Dal liceo Plauto al Primo Levi, dall'istituto Rossellini al Papareschi, parte oggi una settimana di full immersion a Euroma 2 per aiutare i ragazzi di terza media a capire a quale scuola superiore iscriversi per il prossimo anno: parte infatti la VIII edizione degli open days 2023, fino a sabato 11 novembre, dedicata ai ragazzi che tra poche settimane dovranno decidere che percorso di studi frequentare alle superiori. Sono oltre 45 gli istituti, tra cui Arangio Ruiz, Colonna e Nautico, Vivona e Confalonieri, che avranno una postazione all'interno di Euroma2, aperta dalle 9 fino all'orario di chiusura, per presentarsi alle famiglie e si stima, stando alle adesioni degli anni passati, l'arrivo di circa 50mila presenze. Sarà possibile richiedere informazioni sulle attività e i programmi didattici attraverso la presenza degli studenti e degli stessi professori degli istituti superiori, come licei, istituti tecnici e professionali, enti di formazione, scuole private e istituti paritari.

