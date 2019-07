Al Parco Da Vinci tornano gli Stadio con tour Mobile Live 4.0

Manca poco all’evento clou dell’estate romana e del litorale laziale: il grande concerto che il Parco Da Vinci offre al suo pubblico giovedì 11 luglio dalle ore 21 con ingresso gratuito. A grande richiesta tornano gli Stadio con il Tour ‘Stadio Mobile Live 4.0’, un tour significativo che porterà la storica band italiana a festeggiare nel 2020 i 40 anni di carriera. Sul palco anche l’icona pop più famosa del momento: Baby K: “vi aspetto tutti al Parco Da Vinci per passare insieme una serata sotto il cielo di Fiumicino. La musica aiuta a unire il pubblico sotto un unico desiderio, il sano divertimento ed è quello che mi aspetto da questo grande evento”, dice Baby K. La rapper promuoverà non solo il nuovo singolo Playa ma anche i suoi brani storici nell’ambito del tour “Icona live”.



Mattatore della serata Max Giusti, già ospite del Parco nel 2014, che presenterà gli artisti e non mancherà di intrattenere e travolgere con la sua comicità il pubblico presente. I negozi rimarranno aperti fino alle ore 22.00, un'occasione da non perdere nel periodo dei saldi, mentre le tante ristorazioni prolungheranno il loro servizio sino al termine dell’evento. Una serata unica di aggregazione sociale, tradizione musicale e anche tanta innovazione che richiama ogni anno grandi e piccini. Per maggiori informazioni: www.parcocommercialedavinci.com Lunedì 8 Luglio 2019, 16:00

