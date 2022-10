Roma, al Campidoglio la presentazione del Premio Sergio Valente

Sergio Valente, Hair Stylist di fama internazionale, con i suoi 60 anni di esperienza al fianco dei piu' grandi stilisti dell’haute couture, tra cui Valentino, Versace, Ferre', Capucci, Lancetti, Fendi, Curiel, Sarli e molti altri, ha presentato nella Sala Giulio Cesare al Campidoglio, la rinnovata Edizione del “Premio Sergio Valente”.

Un appuntamento esclusivo al quale è intervenuto l'assessore capitolino al Turismo, Grandi Eventi, Sport e Moda, Alessandro Onorato,che sin dal suo insediamento si è reso promotore di una mirata strategia intenta a rilanciare “Roma” e le diverse realtà creative ed artigiane del fashion system capitolino. Il “Premio Sergio Valente” ideato nel 1991, ha da sempre come primario obiettivo quello di promuovere nuove figure professionali nel mondo dell’hair style.

Un’iniziativa che, attraverso una sana competizione, ha permesso e permetterà nel futuro ai vari partecipanti di mettersi in evidenza. Un vero e proprio trampolino di lancio con nuove opportunità professionali nel mondo del lavoro, supportati dai Maestri del settore che hanno fatto la storia dello stile italiano della moda capelli nel mondo. Al “Premio Sergio Valente” potranno partecipare hairstylist sia Junior che Senior di tutto il mondo, mediante la piattaforma online del concorso, individuando la propria categoria di appartenenza: total look acconciatura, total look taglio e colore, total look barber. I primi 20 partecipanti di ogni categoria della competizione Senior, più i primi venti 20 di ogni categoria Junior, saranno ammessi alla finale di settembre 2023 a RomaCinecittà World. Ma l’evento al Campidoglio è stato anche l’occasione per annunciare la nascita della Fondazione Sergio Valente che ha nei suoi intenti costitutivi quello di pianificare in maniera istituzionale e strutturale, tutti i progetti dedicati al Made in Italy. Sergio Valente ha ideato e organizzato nel corso della sua encomiabile carriera: l’Education, i Talent, i 100 Alberi d’Autore, Le Uova di Pasqua, gli eventi nel mondo della moda. Fanno parte del direttivo della “Fondazione”: Sergio Valente, Angelo Pavanello, Sabrina Persechino ed Antonio Neri, ideatore e responsabile del rilancio del nuovo progetto “PREMIO SERGIO VALENTE“ ex vincitore nel 2000 del “Premio”, oggi "Mental Coach nel Beauty” certificato con 5 master in programmazione neuro linguistica riconosciuti dalla NLP del dott. Bandler Richard. Al termine della manifestazione, moderata dalla giornalista del Tg1 Paola Cacianti, alla è stata donata alle autorità presenti e ai membri della Fondazione, un’opera in vetro di Murano del Maestro Alessandro Mandruzzato.

