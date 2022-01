Al Bano fa visita al centro vaccinale Spallanzani: «I vaccini sono importanti»

Al Bano, reduce dall'infezione Covid, ha fatto visita questa mattina a sorpresa al centro vaccinale dell'Istituto Spallanzani, a Roma, accolto dall'Assessore alla Sanità, Alessio D’Amato e dal Direttore Sanitario, Francesco Vaia. Il cantante ha visitato il centro e salutato il personale sanitario e le persone in sala che stavano ricevendo il vaccino, ricordando l’assoluta importanza della vaccinazione.

Al Bano ha avuto il Covid poco tempo fa ed è guarito. Ha spiegato di non avere grosse conseguenze grazie ai vaccini che gli hanno somministrato. Per ringraziare la scienza e condividere la sua esperienza ha scelto di far visita a un luogo simbolo nella lotta contro il Covid.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 14 Gennaio 2022, 16:15

