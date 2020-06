Aggressione choc a Roma, due 19enni pestati da dieci persone: «Il video su YouTube, nessuno ha chiamato la polizia»

Un violento pestaggio è stato messo in atto da un gruppo di circa 10 ragazzi nei confronti di due 19enni la notte tra sabato e domenica scorsi tra Corso Trieste e via Topino, nel cuore del quartiere Trieste a Roma. I due giovani, vittime della violenza, sono andati a farsi medicare all'Umberto I: uno ha avuto una prognosi di 25 giorni per un trauma cranico e l'altro ha riportato la rottura del naso.



L'aggressione è avvenuta intorno all'1.30 di notte: le vittime sono poi andate a sporgere denuncia. La scena è stata ripresa con un telefonino e postata su Youtube, ma nessuno ha chiamato la polizia: nel video si vedono i due ragazzi aggrediti in mezzo alla strada al passaggio di macchine e scooter ma nessuno si ferma per dare l'allarme. Sul caso indaga la polizia e in particolare gli agenti del commissariato Salario-Parioli. Ultimo aggiornamento: Lunedì 8 Giugno 2020, 13:41

© RIPRODUZIONE RISERVATA