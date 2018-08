Nuova aggressione omofoba a Roma. La denuncia arriva da Fabrizio Marrazzo, responsabile di Gay Center, che chiede un incontro alla sindaca della capitale. «L'episodio - spiega in una nota Marrazzo - è accaduto verso le 23 in viale Marconi, nella zona sud di Roma, dove tre giovani italiani tra i 25 e i 30 anni hanno aggredito un ragazzo gay di 21 anni, dopo avergli chiesto 'Sei fro**o?'. Una contusione alla mandibola, ematomi su naso, nuca, guancia e uno stiramento sulla gamba sinistra, l'aggressione è stata riferita dagli amici del ragazzo al servizio Gay Help Line 800713713, dal quale abbiamo offerto subito assistenza alla vittima».



«Prima di aggredirmi mi hanno chiesto :'Sei fro**o, ed ho negato per paura come se fosse una colpa. Trovo ingiusto che persone del genere possano avere un figlio e io no», ha dichiarato il giovane aggredito. «Serve subito una legge contro l'omofobia. Il numero di aggressioni registrate in Italia richiede un pronto intervento del governo, ci sono oltre 50 episodi di omofobia al giorno, per questo facciamo appello al Presidente del Consiglio Giuseppe Conte e al sottosegretario Vincenzo Spadafora - dichiara Fabrizio Marrazzo, che è anche responsabile del numero verde Gay Help Line 800 713 713, a cui arrivano ogni anno circa 20 mila segnalazioni.

È necessario un piano concreto contro l'omofobia, partendo da Roma, per questo richiediamo anche un incontro urgente alla Sindaca di Roma Virginia Raggi

, conclude Marrazzo.