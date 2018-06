Domenica 3 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:10 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Finisce dietro le sbarre un 31enne brasiliano senza fissa dimora e con precedenti che ieri sera, in un locale dell', a, ha minacciato di morte e ferito un uomo di 71 anni. Il brasiliano è stato bloccato dai carabinieri del nucleo Radiomobile all'interno di un noto fast-food di via Paride Stefanini dopo che con un lianciafiamme artigianale, realizzato con una bomboletta spray innescata da un accendino, aveva ferito il 71enne. All'origine dell'aggressione, la pretesa da parte del brasiliano di ottenere il pagamento per la cena consumata.La vittima, pensionato nato a Sassari ma residente a Roma da diversi anni, ha tentato di opporsi rifiutandosi di pagare. A quel punto è iniziata l'aggressione da parte del 31enne prima con il coccio di una bottiglia di vetro e poi con il lanciafiamme artigianale. Il 71enne è rimasto ferito al collo e al volto ed è stato trasportato all'ospedale Sant'Eugenio, mentre il brasiliano è stato condotto dai carabinieri nel carcere di Regina Coeli.