Affitti in nero agli studenti: fino a 700 euro per una stanza singola, maxi multa ai proprietari

Affitti per 700 euro al mese tutto in nero, senza nessun contratto. Sono 13 i proprietari di appartamenti denunciati dalla Guardia di Finanza di Roma, che in alcuni controlli a campione ha riscontrato diverse situazioni irregolari, dove le vittime, spesso erano studenti universitari che pagavano prezzi stellari per una stanza singola, in un appartamento condiviso con altre persone.

Multe ai proprietari disonesti

In seguito alle proteste degli studenti partite a Milano, poi seguite a Roma ed in molte altre città universitatrie, i controlli sono stati rafforzati. «I 13 proprietari di immobili, che in tutto ospitavano irregolarmente 28 studenti, dovranno pagare 206 euro di sanzione per ogni occupante dell'immobile non denunciato all'Autorità di Pubblica Sicurezza e rispondere al fisco sia dell'omessa dichiarazione degli affitti percepiti - per un importo complessivamente pari a 575.000 euro - che del mancato versamento dell'imposta di bollo e dell'imposta di registro (pari al 2% dell'ammontare dell'affitto)» rende noto la Guardia di Finanza in seguito agli ultimi riscontri sul territorio romano.

Quanto costa una stanza

Una media di 500-700 euro è il prezzo pagato da uno studente per vivere in una stanza singola, tra i 250 e 400 euro per un posto letto in una doppia; questi i prezzi per studiare in una città come Roma, ma le tariffe non si discostano molto dagli altri centri urbani più gettonati dagli studenti fuori sede.

