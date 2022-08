Aeroporto di Fiumicino, la novità: corsia taxi riservata ai clienti che devono andare a Ostia e Acilia

di Lorena Loiacono



Novità in arrivo per i taxi che stazionano fuori dagli arrivi dell'aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino. «Ho chiesto una modifica del regolamento dei taxi, si farà a breve - ha annunciato l'assessore Alessandro Onorato - i passeggeri che dallo scalo devono andare in zone come Ostia, Acilia o Infernetto, troveranno una corsia di taxi riservata. Questo per evitare che i tassisti non accettino i passeggeri non diretti a Roma centro perché guadagnano meno (da 50 a 12-10 euro). Un comportamento scorretto ma che possiamo evitare con una corsia dedicata alle corse brevi ma anche più veloci e numerose».

