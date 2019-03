Aereo Ethiopian precipitato: Arturo salvo per miracolo perchè ha cambiato volo all'ultimo momento

di Emilio Orlando

nella foto in basso il biglietto di un passeggero che all’ultimo momento ha preso un altro volo mentre era già prenotato sul ET 302

Aereo caduto, «non partite da Addis Abeba il 10 marzo», l'avviso choc dell'ambasciata Usa due giorni prima dell'incidente aereo​

Boeing 737 Max, secondo incidente in pochi mesi: perchè è caduto, ecco un grave difetto

Salvo per miracolo grazie ad un cambio di volo che l' agenzia presso cui lavora aveva fatto qualche ora prima della partenza. Anzichè partire da Roma e fare scalo ad Addis Abeba per poi ripartire alla volta di Nairobi, all' improvviso la partenza è avvenuta da Francoforte in Germania. Aveva in tasca il biglietto aereo per salire sul volo di linea dell’per sulla trattache si è schiantato al suolo questa mattina sei minuti dopo il decollo per cause ancora da accertare. Con le 157 persone di nazionalità differenti, tra cui o italiani doveva esserci ancheanch'egli impiegato presso l’agenzia delledi Nairobi. Il dipendente dell' Onu, un giovane trent' enne residente a Milano, conosceva le vittime che lavoravano con lui. ().L’incidente è avvenuto nei cieli di, nella zona della città di, una cinquantina di chilometri a sud di Addis Abeba. Si indaga anche su un allarme sicurezza lanciato l’8 marzo dal consolato americano ad Addis Abeba, i cui si diceva che era altamente sconsigliato di arrivare o partire dall’aeroporto diTra le vittime della sciagura figura anche, archeologo e assessore ai beni culturali della “”.era diretto in, per un progetto dell'Unesco, dove era già stato a Natale insieme alla mogliedirettrice delMorti anche il presidente e due volontari della onlus con sede a Bergamo “”, che si occupa di programmi umanitari,con la moglieed il tesorierestavano andando a Nairobi per lavoro.Tra le vittime romane figurano, presidente del “”,, dirigente presso le “” e. Deceduta nella tragedia anchenata in Inghilterra, che venerdì scorso aveva festeggiato il suo compleanno a Roma, dove risiedeva dalla scorsa estate dopo quando era entrata allaIlcon il numero di volo, era partito dall’aeroporto di Bole della capitale etiopica alle 8:48 e avrebbe dovuto raggiungere ildue ore dopo.