Guidonia, due aerei ultraleggeri militari si scontrano e precipitano: uno finisce tra le case, l'altro in un campo. Morti entrambi i piloti

Tragedia a a Guidonia, alle porte di Roma: due aerei ultraleggeri Siai Marchetti 208 di addestramento militare si sono scontrati e sono precipitati intorno alle 11 di martedì mattina. Uno è caduto in un campo in zona laghetto San Giovanni, in prossimità di un distributore Tiber (dove infatti si è creata una lunga coda), l'altro si è schiantato tra alcune case e su una macchina in via Casal Bianco. Entrambi i piloti sono morti, non ci sono altri feriti. I due piloti apparterrebbero al 60esimo stormo dell'Aeronautica Militare.

Scontro tra due aerei nei cieli di Guidonia: cosa è successo

Lo scontro tra i due velivoli ultraleggeri è avvenuto stamattina poco prima delle 11: la polizia ha ricevuto la segnalazione di un aereo caduto nel campo in via della Longarina. L'altro invece è finito tra alcune case. Secondo le prime ricostruzioni, gli aerei in volo erano quattro e due di questi si sarebbero scontrati tra di loro per cause ancora da verificare.

Ultimo aggiornamento: Martedì 7 Marzo 2023, 12:52

