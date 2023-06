Adr, Fiumicino eletto miglior aeroporto d'Europa: quinta volta negli ultimi sei anni

di Lorena Loiacono

Miglior aeroporto d’Europa, per la quinta volta negli ultimi 6 anni: il Leonardo da Vinci di Roma ha ottenuto il riconoscimento del Best Airport Awards 2023 da parte dell’Aci, l’Airport Council International”, l’associazione internazionale dei principali aeroporti del mondo. Il Leonardo da Vinci è stato premiato nella categoria degli hub con oltre 40 milioni di passeggeri, in base a criteri concentrati sulla sostenibilità e sull’innovazione, sulla resilienza operativa e sulla sostenibilità nel contesto di ripresa dal covid.

Il prestigioso risultato si aggiunge alle 5 stelle Skytrax assegnate all’aeroporto a gennaio scorso, per l’eccellenza operativa e la qualità del servizio erogato ai passeggeri. Un aeroporto stellato, dunque, che brilla anche per l’impegno di ADR nel ridurre progressivamente l’impronta ambientale dei propri aeroporti con il target del Net Zero Emission nel 2030, con 20 anni di anticipo rispetto al settore aeroportuale europeo, per l’intermodalità con lo sviluppo di prodotti integrati treno e aereo, la diffusione del Saf, il biocarburante in grado di ridurre le emissioni di CO2 del 60-80%, e la produzione di energia rinnovabile con il più grande impianto fotovoltaico in autoconsumo in un aeroporto europeo.

Per l’annuncio del Best Airport Awards 2023, con una festa all’interno dell’area di imbarco E allestita per una silent disco con DJ set in cuffia, è intervenuto l’Amministratore Delegato di ADR, Marco Troncone: “Essere riconfermati miglior aeroporto europeo per la quinta volta è un risultato straordinario – ha dichiarato – frutto dell’impegno quotidiano e dell'immensa passione di tutte le nostre persone e dei nostri partner, anche istituzionali ed è la conferma dell’impegno nel realizzare l’aeroporto sostenibile del futuro, per assicurare ancora maggiore sicurezza, comfort e servizi”.

Un premio importante, in vista delle grandi sfide in arrivo: “Mi auguro - ha commentato Luciano Nobili, consigliere e coordinatore regionale di Italia Viva - che la forza dello scalo possa sostenere il consolidamento di ITA e accompagnare le grandi sfide che aspettano la Capitale dalla Ryder cup al Giubileo, fino alla candidatura ad Expo 2030”.

«Oggi per la quinta volta in sei anni Fiumicino è stato premiato come »miglior Aeroporto d'Europa». Un grande orgoglio per il Lazio ma anche una spinta ulteriore a lavorare sull'ammodernamento di tutta la rete infrastrutturale, affinché questo scalo sia non solo la porta verso Roma, ma per far conoscere tutta la nostra meravigliosa Regione». Lo ha dichiarato Francesco Rocca, presidente della Regione Lazio.

La notizia del rinnovato riconoscimento, ad AdR, come miglior aeroporto d'Europa, ponendosi in testa alla classifica sulla qualità del servizio espressa direttamente dai passeggeri, “ci inorgoglisce”. Lo ha detto il senatore laziale della Lega Claudio Durigon. “Una soddisfazione per Roma e per tutta l'Italia, e una conferma del buon lavoro che stanno svolgendo per i cittadini, i dipendenti e le stesse compagnie aeree", ha aggiunto.

