Addio a Ermando Di Quinzio, il fotoreporter del Messaggero che ha raccontato Roma e gli Anni di piombo. I funerali mercoledì 30

Lunedì 28 Ottobre 2019, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Era il 1982. Francesca Mambro, esponente dei Nar, era stata abbandonata gravemente ferita dentro una macchina in una stradina laterale dell'ospedale Santo Spirito. Era un brutto periodo per la città, per il paese. Violento, sanguinario. E lui dietro il suo obiettivo lo aveva attraversato, spesso rischiando per raccontarlo con la sua macchina fotografica. Sempre pronto a essere dove accadevano i fatti che decidevano la nostra Storia.Eravamo insieme ancora quindici anni dopo a girare l'Italia per raccontare il tifo ultrà negli stadi. E prima e dopo in mille altri servizi di cronaca, nera soprattutto. Ho nei cassetti buste piene delle sue foto. Ogni tanto mi capita di riguardarle. E in ciascuna lo ritrovo: un uomo elegante, buono, generoso, pacato. Ricordo la sua ostinata ricerca della luce giusta, del taglio che restituiva il suo punto di vista. Rivedo i suoi occhi chiari, i suoi capelli ricci, le sue mani ossute, dentro quei giacconi verde militare che gli piacevano tanto, sempre una taglia in più che gli serviva a nascondere, (e serviva spesso) la sua Nikon. Lavorare con lui dava sicurezza.Ricordo la gioia nei suoi occhi di ritorno dal suo amato Abruzzo con le foto degli orsi , dopo lunghi appostamenti. Per il suo lavoro ha ricevuto numerosi riconoscimenti e premi tra cui il prestigioso Baia Chia, per le foto del Mondiale del 90. Ma per lui la foto fatta al grande campione o al clochard alla stazione Termini aveva lo stesso valore. Ci metteva una luce sua, una cosa che aveva dentro, tra i suoi silenzi e i suoi sorrisi. Una ricerca costante. Così ci illudiamo che un fotografo non possa morire mai, che viva per sempre nei suoi scatti. In ciascuno dei quali ha fermato un po di tempo. Anche per noi. Negli ultimi anni lo avevamo visto poco, l'ultima volta aveva raccontato di essersi trasferito con la famiglia negli Stati Uniti. Ma se non conta il passare del tempo per un fotografo, anche le distanze non hanno senso. Ovunque tu sia, adesso, continua a scattare, Ermando non ti fermare. La camera ardente sarà mercoledì 30 alle 11 al Policlinico. Il funerale alle 14,30 presso la chiesa di S. Ippolito a viale delle Provincie.