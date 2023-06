Addio a Maurizio Pucci, l'uomo dei Giubilei di Roma muore a 69 anni

È stato l'uomo del Giubileo del 2000 e doveva portare Roma a quello del 2025, ma non ce l'ha fatta Maurizio Pucci. Lo storico dirigente politico del Pd, manager pubblico e assessore, è morto martedì notte dopo una lunga malattia. La sua scomparsa ha scosso il mondo politico capitolino in cui Pucci era una persona rispettata e amata. Era considerato un super-tecnico nel settore dei lavori pubblici, dei cantieri, delle grandi opere e delle macchine organizzative. Nato nel 1954, attualmente ricopriva il ruolo di coordinatore per i servizi d'accoglienza e celebrazioni del Giubileo 2025.

Un ruolo che aveva già ricoperto nel 2000, quando, col sindaco Francesco Rutelli, fu coordinatore dei cantieri per la preparazione del Giubileo e coordinatore dei cantieri di Tor Vergata. Diventa poi soprintendente alle Grandi Opere e lega il suo nome alla realizzazione dell'Auditorium, per poi diventare amministratore

delegato di Musica per Roma tra il 2002 e il 2003. Tra il 2006 e il 2010 Pucci lavora in Regione Lazio, come

direttore della Protezione Civile. Nel 2014 torna in Campidoglio, e con il sindaco Ignazio Marino è assessore ai

Lavori pubblici. Poi passa all'Ama, dove ricopre tra il 2015 e il 2023 incarichi di vertice, tra cui quello di direttore generale.

«Sono profondamente addolorato per la scomparsa di Maurizio Pucci: una persona straordinaria, un amico, un

amministratore serio, competente e appassionato. Era un uomo dolcissimo, sempre pacato e sorridente, non aveva paura di assumersi responsabilità, anche le più impegnative, di prendere decisioni, e soprattutto era insuperabile nella capacità di attuare i progetti facendo apparire semplici cose che non lo erano». Così il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri. Su Facebook un altro dirigente del Pd, Goffredo Bettini, ricorda Pucci: «Maurizio è stato un ottimista, un tenace, un generoso fino all'ingenuità. Mi è stato amico per

quarant'anni. Leale come pochi, ma mai accasato a una corrente. Piuttosto a disposizione senza esitazioni del Pd, delle istituzioni, delle aziende di cui è stato dirigente». Così su Facebook il dirigente del Pd Goffredo Bettini, ricorda Pucci.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 28 Giugno 2023, 16:31

© RIPRODUZIONE RISERVATA