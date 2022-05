Acquisti PA, la mappa georeferenziata: Roma e il Lazio al top

Consip ha pubblicato l’aggiornamento, al 31 marzo 2022, della mappa georeferenziata degli acquisti della PA, lo strumento interattivo messo a disposizione di amministrazioni, imprese e cittadini per consultare i principali dati sugli acquisti effettuati dalle PA sugli strumenti di e-procurement del Programma di razionalizzazione della spesa pubblica, gestito da Consip per conto del Ministero dell’Economia e Finanze.

Fra gli strumenti di e-procurement, il più utilizzato è il Mercato elettronico della PA - Mepa che ha registrato nei primi tre mesi del 2022 un “erogato” - ovvero il valore degli acquisti secondo competenza economica - pari a 1,75 mld/€ (+33% rispetto allo stesso periodo del 2021) seguito da Convenzioni (1,63 mld/€) Sistema dinamico di acquisizione - Sdapa (0,73 mld/€), e Accordi quadro (0,33 mld/€). Per quanto riguarda i settori merceologici, il valore degli acquisti più grande si registra nell’Energia e Utilities con 1,08 mld/€, seguita da Altri beni e servizi (0,94 mld/€), Sanità (0,90 mld/€), ICT (0,87 mld/€), Lavori (0,36 mld/€) e Building Management (0,29 mld/€).

A livello territoriale, nel I trimestre 2022:

- il Lazio è la regione che ha fatto registrare il maggior valore degli acquisti delle PA del territorio su tutti gli strumenti di e-procurement, con un “erogato” totale di 0,99 mld/€

- l’Abruzzo è la prima regione per incremento del valore degli acquisti rispetto al I trimestre 2021, con una crescita del +77%

- la Campania è la prima regione per numero di fornitori abilitati al Mepa - con 17.749 imprese iscritte, mentre per quanto riguarda lo Sdapa la graduatoria è guidata dal Lazio con 798 imprese.

Il sistema di georeferenziazione – realizzato con il supporto di Sogei, che ha reso disponibile la soluzione GEOPOI® (GEOcoding Points Of Interest) – rappresenta è un sistema evoluto di analisi dati, orientato a una sempre più ampia conoscenza e razionalizzazione della spesa pubblica e. al tempo stesso, uno strumento di trasparenza e rendicontazione per utenti e cittadini. Le mappe sono messe a disposizione degli utenti sul sito Consip (www.consip.it) nella sezione “Attività” e sul portale di e-procurement (www.acquistinretepa.it), nella sezione “Programma/Numeri”.

