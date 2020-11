Acilia, spunta la bimba col palloncino di covid. Per gli esperti il murale è di Banksy

La sua identità è avvolta nel mistero, la sua arte è conosciuta in tutto il mondo. Dopo Napoli e Venezia, a distanza di circa dieci anni di distanza, Banksy è arrivato a Roma con due sue opere. O presunte tali. Il tratto distintivo è inconfondibile, si tratta di due stencil comparsi a distanza di dieci giorni l’uno dall’altro. Il primo in piazza Segantini ad Acilia, nel Decimo Municipio di Roma, nella notte tra l’11 e il 12 ottobre dove l’iconica bambina con il palloncino è stata disegnata con la mascherina e intenta a far volare un virus, che somiglia molto alla particella del Covid-19, che abbiamo purtroppo imparato a conoscere.

Gli esperti sottolineano come la particolarità del murales sta anche nel fatto che la mascherina indossata dalla bambina non è un disegno ma è reale. Alcuni ragazzi hanno detto di aver visto due giovani che non parlavano italiano in piazza a mangiare un pezzo di pizza, che avevano due zaini enormi. Il nuovo murale, posizionato vicino la parete di una pizzeria, in un quartiere che ricorda molto la Bristol di Banksy, non è firmato. Al momento non c’è nessuna rivendicazione ufficiale, ma secondo gli esperti è la copia “versione coronavirus” di “Girl With Balloon” realizzata nel 2002 e messa all’asta nel 2018 dalla famosa casa d’aste Sotheby’s dove a sorpresa e per volontà dell’artista si autodistrusse per metà. La casa d’aste ha comunque proposto ugualmente l’acquisto per oltre un milione di sterline.

La seconda incursione, anche questa ancora senza rivendicazione, ma al 99% attribuibile a Banksy (anche se la K accanto allo stencil non è nel suo stile), ha addirittura un video “Keep me inside - sulky boy”, della durata di un minuto che racconta dell’incursione fatta da un uomo con un cappello giallo, una mascherina e degli occhiali all’interno della mostra “Fuori” inaugurata questa settimana al Palazzo delle Esposizioni di Roma mentre riproduce un bambino imbronciato e in canottiera con un pennello in mano. Banksy in questi giorni è in al chiostro del Bramante con “A Visual Protest”.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 4 Novembre 2020, 02:15

