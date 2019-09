Sassi contro un bus di linea: donna a bordo si sente male per lo spavento

Ancora sassi contro un bus di linea a Roma. È accaduto ieri sera, intorno alle 20, ad Acilia. L'autista che viaggiava su via di Saponara stava per riprendere la marcia dopo la fermata quando avrebbe visto due giovani che hanno lanciato un grosso sasso che ha mandato in frantumi la porta d'ingresso anteriore. I due si sono poi dati alla fuga. Spavento per i passeggeri. In particolare una donna ha accusato un malore ed è stata soccorsa. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Acilia che adesso indagano per risalire ai responsabili. Martedì 3 Settembre 2019, 11:06

