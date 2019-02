Ultimo aggiornamento: 09:18

Auto in fiamme sulla via del Mare. Il veicolo è andato a fuoco in mattinata: l'incendio è stato segnalato in direzione Roma all'altezza di Acilia nell'orario critico per i pendolari che devono raggiungere il centro città, attorno alle 7 del mattino. Al momento sono ignote le cause dell'incendio alla Ford Focus. Secondo le prime informazioni, l'automobilista alla guida sarebbe riuscito a mettersi in salvo.