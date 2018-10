Mercoledì 17 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 09:24 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Fuori, una mostra che lascia un'impronta futuristica per le aree verdi da rigenerare. Dentro, la premiazione di chi, quelle costruzioni esposte, le ha realizzate. Grazie a delle idee giovani e innovative, vincenti per la giuria di Riqualifichiamo Roma Progetta uno Smart space, il concorso promosso dalla Fondazione Almagià, da Acer (Associazione dei Costruttori Edili di Roma e Provincia) e dalla Consulta dei Giovani Imprenditori e Professionisti di Roma e del Lazio.Un'iniziativa per studenti e laureati under 40 di Ingegneria e Architettura delle università romane (compresi i giovani iscritti, in tutta Italia, agli Ordini), che si è conclusa, in questa fase, con la premiazione presso la Facoltà di Ingegneria Civile de La Sapienza. Primi, a pari merito, tra gli 11 finalisti, gli ideatori di due spazi intelligenti e polifunzionali con centraline per il monitoraggio ambientale, che hanno ricevuto un assegno di duemila euro. Progetti firmati tNform@ (da laureati in Architettura nel primo ateneo della Capitale), e Ziqqurat (da architetti e ingegneri de La Sapienza e Roma Tre). Create con il Building Information Modeling (BIM), le due micro-architetture replicabili, interconnesse e realizzabili in autocostruzione, hanno un costo di massimo 16mila euro. Il secondo posto è andato a Red Box (premiato con 500 euro), una scatola polivalente con bar e servizi, progettata da laureati in Architettura a Roma Tre (25mila euro il budget).Durante l'evento dedicato alla riqualificazione intelligente delle aree verdi pubbliche di Roma, la presidente della Fondazione Almagià Charis Goretti ha annunciato la seconda fase del concorso, «la realizzazione degli smart space premiati, con un laboratorio di progettazione e il contributo degli ideatori, di docenti e professionisti, e con la ricerca di sponsor». A intervenire anche il presidente Acer Nicolò Rebecchini, che ha sottolineato «l'importanza del grande entusiasmo dimostrato da giovani costruttori. Come Acer ha concluso - riqualificheremo una piazza a San Basilio, per ridare uno spazio aggregativo alla comunità».