Acea, un canale per le grandi opere

Acea ha attivato il nuovo canale dedicato alle richieste commerciali per l'urbanizzazione del territorio. Il servizio - spiega l'azienda in una nota - si rivolge a imprese, consorzi e istituzioni impegnate nella realizzazione di nuove grandi opere, come ad esempio complessi abitativi e infrastrutture a servizio della città, il cui completamento necessita spesso l'esecuzione di operazioni complesse da parte delle aziende che erogano i servizi per le utenze. Il canale è gestito con un modello condiviso tra Acea Ato 2, società che gestisce il servizio idrico a Roma e Città Metropolitana, e Areti, che gestisce la rete di distribuzione elettrica nella Capitale, per intercettare in un unico punto di contatto tutte le pratiche, velocizzarne e standardizzarne la gestione.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 25 Gennaio 2024, 17:05

© RIPRODUZIONE RISERVATA