“Acea Run Rome” da record, vince il keniano Asbel Rutto

di Daniele Petroselli

Una giornata primaverile con un sole che ha fatto capolino per tutta la mattinata ha scaldato gli oltre 40mila runners che si sono dati appuntamento per l'edizione 2024 dell'Acea Run Rome The Marathon. Una corsa che quest'anno ha fatto segnare diversi record già prima del via e che anche ieri si è confermata da primato. Innanzitutto per il numero di arrivati al traguardo: 15.167, record di sempre in Italia per tutti gli sport. E poi oltre 20mila quelli che hanno dato vita alla Stracittadina Fun Run, a cui vanno aggiunti i 500 quattrozampe che hanno animato la Stracanina e le oltre mille persone che invece hanno partecipato alla Staffetta solidale Acea Run4Rome.

«L’Acea Run Rome The Marathon è l’evento dei record e i numeri parlano chiaro - ha detto Niccolò Mornati, Summer Sports Director Infront Italy -. L’evento di sport praticato attivamente più partecipato di sempre in Italia, con 40.000 presenze complessive. La Maratona d’Italia più importante e con più iscritti della storia sportiva italiana, con 19.000 atleti e ben il 55% di questi provenienti da 129 Paesi e da tutti i 5 continenti. Staffetta e Stracittadina hanno contribuito a registrare il 30% in più rispetto al 2023, riconfermandosi le corse della solidarietà, inclusione e attenzione all’ambiente. Un record di presenze anche all’Expo Village presso il Palazzo dei Congressi con 80.000 passaggi in meno di 36 ore». E poi record anche nella gara maschile, dove a trionfare è stato il keniano Asbel Rutto, che con 2h06’24” ha migliorato il primato di 2:06:48 dell’etiope Bekele Tefera Fikre stabilito nel 2022. Piazza d’onore per Brian Kipsang in 2h07’54” seguito da Sila Kiptoo in 2h08’08”, mentre 14° il primo italiano, Edgardo Confessa (Km Sport). In quella femminile altra vittoria keniana con Ivyne Lagat in 2h24’36” davanti alla connazionale Lydia Simiyu e all’etiope Emebet Niguse, con Denise Tappatà (Stamura Ancona) prima delle azzurre al traguardo.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 18 Marzo 2024, 06:50