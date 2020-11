Acea e la Regione Lazio questa sera hanno illuminato di rosso la sede della Regione di via Rosa Raimondi Garibaldi e, insieme al Municipio XIV, la torre piezometrica di Ottavia, , aderendo alla Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne. Un gesto di sensibilizzazione per testimoniare la partecipazione alla campagna istituita dall’ONU nel 1999.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 25 Novembre 2020, 21:41

