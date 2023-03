“Acea per la comunità”, incontro con gli iscritti dei centri anziani a Roma per evitare le truffe

Informare gli anziani sui temi del risparmio idrico ed energetico per un consumo consapevole, oltre a fornire, avvalendosi di esperti dell’Arma dei Carabinieri, utili consigli per riconoscere e prevenire truffe e raggiri. Questi gli obiettivi del progetto sociale “ACEA per la comunità” che prevede momenti di confronto con gli iscritti dei centri anziani del Comune e della Città Metropolitana di Roma.

L’ultimo si è svolto ieri nel centro anziani Casale Ceribelli nel Municipio VIII. L’iniziativa, organizzata in collaborazione con i Municipi e con il patrocinio dell’Assessorato alle Politiche Sociali di Roma Capitale, prevede degli incontri nei centri anziani della durata di un’ora e mezza in cui vengono trattati temi quali il ciclo dell’acqua, la tutela della risorsa idrica, il bonus idrico integrativo e le informazioni su come richiederlo, il risparmio energetico e la sostenibilità (come l’ecobonus) oltre a consigli su come risparmiare energia e gas in casa. Con la preziosa partecipazione di rappresentanti del Comando Provinciale dei Carabinieri di Roma vengono anche dati suggerimenti utili per evitare di incorrere in truffe e frodi legati ai servizi idrici ed energetici e non solo. Sul fronte della prevenzione,l’Arma dei Carabinieri, a Roma come su tutto il territorio nazionale, mette in campo numerose iniziative con campagne di informazione per venire incontro alla popolazione e sensibilizzare tutti sulla tematica delle truffe. In occasione di questi incontri, ACEA dona anche un tablet al centro anziani per permettere agli iscritti, qualora interessati, di comunicare con lo sportello virtuale di ACEA tramite videochiamata. Sono stati inoltre distribuiti gadget per incentivare il risparmio idrico/energetico, come borracce termiche e lampadine a basso consumo energetico. Con questa iniziativa si conferma l’impegno a supporto della città di Roma, in cui la Società è nata e dove gestisce servizi primari, come il servizio idrico e la distribuzione di energia elettrica.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 17 Marzo 2023, 18:43

