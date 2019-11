Acea in mostra ad Ecomondo per lanciare i nuovi progetti

Surriscaldamento globale. Inquinamento. Rifiuti in plastica. Oggi più che mai è fondamentale puntare su un modello di sviluppo all'insegna della circular economy, ovvero un sistema basato sul riuso e sulla maggiore durata dei prodotti. Alla XXIII edizione di Ecomondo, la più importante fiera della green e circular economy dell'area euro-mediterranea, che si terrà a Rimini fino a venerdì prossimo, Acea presenta i suoi progetti per un Paese sempre più sostenibile. Al centro di questa edizione sarà il waste management, ovvero l'insieme delle procedure e delle metodologie utilizzate per l'intero processo dei rifiuti. Verranno presentati i progetti di SmartComp (compostaggio diffuso) e di Sludge Mining (estrazione di fanghi). Inoltre si dicuterà sulla gestione sostenibile delle risorse idriche, di cui le Case dell'acqua costituiscono un esempio concreto. Denominatore comune di queste proposte è un modello di sviluppo all'insegna della circular economy e della sostenibilità. E proprio sul Piano di Sostenibilità 2019-2022, l'azienda ha programmato investimenti per 1,7 miliardi di euro. Anche di questo parlerà la Presidente di Acea Michaela Castelli nella Sessione plenaria internazionale degli Stati generali di Ecomondo dal titolo Clima e Green New Deal: un patto tra imprese e governi.

