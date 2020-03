Campidoglio illuminato per il 159° anniversario dell’Unità d’Italia

Questa sera, in occasione del 159 esimo anniversario dell'Unità d'Italia, il Campidoglio sarà illuminato dal Tricolore.“I colori della bandiera italiana sono un segnale per dare luce e speranza in questo momento così difficile e delicato per Roma, per il nostro Paese e per tutto il mondo” così la sindaca di Roma Virginia Raggi “Di fronte all'emergenza sanitaria di questi giorni dobbiamo essere più che mai uniti, coraggiosi e soprattutto responsabili. Con il Campidoglio illuminato vogliamo lanciare un segnale di speranza. E' un segnale che vogliamo dare a tutti proprio in questo giorno: l'Italia e gli italiani ce la faranno. Insieme ce la faremo”. “Un ringraziamento va ad Acea e ai suoi tecnici che provvederanno all'illuminazione di Palazzo Senatorio” conclude la Sindaca.