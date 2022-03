Accompagna la figlia disabile e le rubano l'auto davanti scuola: la disperazione di una mamma

Le hanno rubato l'auto parcheggiata sul posto per i disabili. Aveva il contrassegno ben in vista e un seggiolino per disabili. Ma non è bastato per fermare la mano del ladro. Così adesso Alessia Tilesi, mamma della piccola Artemisia (poco meno di 5 anni, affetta dalla sindrome di Rett), non può più accompagnare la figlia a scuola e alle terapie necessarie.

È accaduto davanti all'istituto Cagliero di Largo Volumnia: «Mia moglie Fabiana è scesa dall'auto per accompagnare i bambini a scuola: quando è uscita fuori, l'auto non c'era più - spiega Alessia -. Con la macchina sono spariti anche la borsa, i documenti e i soldi che c'erano dentro». Alessia e Fabiana infatti sono una famiglia arcobaleno ed hanno due figli gemelli: Artemisia, affetta da una malattia rara, ed Enea. «Per ora ci spostiamo con un'auto prestata da un'amica. Facciamo un appello per ritrovare la nostra o per comprarne una usata, che abbia lo spazio dietro per la sedia a rotelle di mia figlia».

L'auto rubata, in zona Appio Claudio, è una Toyota Yaris nera, targata DZ 525 RJ. Su Go fund me è partita una raccolta di fondi per aiutare le due mamme ad acquistare un'altra auto. «Dentro continua Alessia - c'erano anche i seggiolini dei bambini. Quello di Artemisia è speciale, dovremmo ricomprare tutto e non è facile».

