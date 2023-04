Accoltellato in strada dopo una lite zona Pineta Sacchetti: è grave. Fermato un nigeriano

Un uomo è grave, ricoverato in codice rosso al Policlinico Gemelli dopo essere stato accoltellato durante una lite nei pressi di un supermercato in via della Pineta Sacchetti a Roma.

Esplode bombola di gas in casa: cinque feriti, due sono gravi. Stavano preparando i dolci di Pasqua

I poliziotti del commissariato Borgo, intervenuti sul posto dopo la segnalazione del titolare dell'attività commerciale, hanno arrestato l'aggressore, un cittadino nigeriano con precedenti di polizia. L'accoltellato ha 35 anni, mentre l'uomo che l'ha ferito ne ha 32.

#accoltellato in #strada dopo una lite in via della Pineta Sacchetti: è grave. Fermato un nigeriano https://t.co/sFhetuR1i4 — Leggo (@leggoit) April 8, 2023

Ultimo aggiornamento: Sabato 8 Aprile 2023, 17:06

© RIPRODUZIONE RISERVATA