Accoltellato 22enne a Trastevere dopo una lite condominiale. «Teneva la musica troppo alta». Fermato l'aggressore

di Redazione web

Una lite condominiale, forse dovuta alla musica troppo alta, è finita a coltellate. È accaduto ieri sera a Trastevere, a Roma, in un condominio a via Natale del Grande, vicino piazza San Cosimato.

La vittima è un ragazzo di 22 anni, che è stato accoltellato all'addome e trasportato in codice rosso, ma non sarebbe in pericolo di vita, all'ospedale Fatebenefratelli. Il presunto aggressore, anche lui italiano, è stato fermato nella notte dai carabinieri della stazione di Trastevere.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 2 Novembre 2022, 09:00

