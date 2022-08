Una donna è stata soccorsa in strada a Roma, con ferite da arma da taglio al volto e al collo. Il fatto è avvenuto in via Orti di Cesare: la vittima, italiana di 47 anni, è stata trasportata in gravi condizioni in ospedale. Ad allertare la polizia un passante.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 1 Agosto 2022, 16:57

