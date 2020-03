Da Stefano Arienti a Gilberto Zorio: grandi artisti a 50 euro per la Protezione Civile

L’intera cifra raccolta sarà devoluta alla Protezione Civile per la lotta al coronavirus

Ultimo aggiornamento: Domenica 29 Marzo 2020, 20:51

Dalla A dialla Z di, passando per oltre cento artisti italiani tra pittori, scultori, architetti e fotografi (per citarne alcuni,, Marco Tirelli, Paolo Icaro,, Gianni Dessì, Pietro Ruffo) si mobilitano perla campagna di raccolta fondi a favore dellapromossa dall'Ogni artista realizzerà un'opera (abbinata ad un numero) della quota-valore di 50 euro acquistabile - tramite bonifico bancario - fino al 1° maggio. “Questa iniziativa dà ai partecipanti la possibilità di accedere, in un periodo così oscuro, a una piccola luce: un’opera d’arte, un tassello del nostro patrimonio che è anche la testimonianza della perenne necessità di bellezza” spiega, presidente dell'Accademia.: versando una o più quote sul conto corrente dedicato dell’Accademia Nazionale di San Luca - IT52K 01030 03200 00000 9007632 – con la causale #DaiUnSegno e specificando nome, cognome, recapito telefonico o e-mail. Si consiglia di conservare la ricevuta del bonifico.Grazia Varisco: la settimana successiva al 1° maggio (compatibilmente con la situazione sanitaria) verrà effettuato nella sede dell’Accademia, pubblicamente e in presenza di un notaio, l'abbinamento casuale tra numero dell'opera e numero della quota versata (secondo l’ordine temporale di pagamento). Il sorteggio proseguirà finché tutte le opere saranno assegnate.