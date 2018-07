Accademia Bartendence, Corsi Per Barman Professionisti al tuo servizio dal 2008

Mercoledì 18 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:56 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Un corso barman inè sinonimo di garanzia e qualità nel mondo della formazione professionale da bar.Ogni mese, vengono eseguiti corsi professionali per intraprendere la carriera del Barman e del Barista con rilascio di attestati di qualifica professionale. La mission della scuola è quella di formare al meglio i futuri Barman e Baristi, seguendoli con cura ed attenzione. i corsisti che frequentano i corsi avranno a disposizione più di 400 mq di aule divise per tipologia di corso con Trainers sempre pronti ad aiutare e spiegare le giuste tecniche di lavoro. ogni corso, nonostante la scuola sia molto grande, viene composto da un massimo di n° 7 allievi per garantire ai docenti delle lezioni di svolgere un lavoro dettagliato e di seguire individualmente i partecipanti al corso.i programmi dei corsi da barman e barista sono stati studiati per facilitare l’ apprendimento di tutti i partecipanti (anche chi non ha mai avuto esperienza nel settore). tutti gli insegnanti, con più di 10 anni di esperienza nel mondo della formazione da bar, garantiranno la preparazione a fine corso. nel caso in cui la preparazione non fosse ritenuta idonea per lavorare si permette al partecipante di frequentare nuovamente il corso gratuitamente.Ogni corsista avrà una propria postazione da bar allestita professionalmente, le aule fornite di veri banconi da lavoro sul quale effettuare cocktail con prodotti alcolici reali al fine di analizzare le caratteristiche olfattive, visive e gustative del drink.Il corso da Barman di 1° livello è stato studiato ad hoc per permettere a tutti i ragazzi, con o senza esperienza, di seguire le lezioni e di poter iniziare subito a lavorare. le lezioni, infatti, sono state appositamente pianificate per permettere a chiunque, al termine del corso, di riuscire a muoversi perfettamente su di un bancone da bar con velocità, praticità e sicurezza.Per iniziare a lavorare nel mondo del bar, con l’accademia bartendence, non è obbligatorio svolgere più tipologie di corsi, il nostro corso di 1° livello e’ completo e forma un barman a 360° senza obbligare i partecipanti a frequentare corsi di livello avanzato. Verranno spiegate e realizzate tutte le ricette internazionali dei cocktails e le più richieste sul mercato, verranno consegnate dispense per poter studiare ed approfondire le dosi dei drink. inoltre verrà consegnato (tutto incluso nel prezzo) anche un kit da barman per potersi esercitare o per andare a lavorare!La scuola non obbliga i propri corsisti a eseguire un percorso prestabilito. Tralasciando il fatto che già il 1° Livello da Bartender è un corso completo, i corsi avanzati vengono scelti con cura direttamente assieme ai Trainers. Ognuno è libero di approfondire l’argomento che più lo attrae, che si tratti di miscelazione e, quindi, dello studio dei vari distillati, sia che si tratti di un percorso più acrobatico, praticando il working flair. con i nostri programmi, pertanto, basta un solo corso per poter lavorare come barman o barista.Online, negli ultimi anni, si sente spesso parlare di corsi riconosciuti a livello mondiale, nazionale o regionale.. attenzione al bluff! La professione del Barman, in Italia e in europa, non è riconosciuta in quanto viene considerata una libera professione.Certificazioni e riconoscimenti non hanno alcun senso nel mondo del bar. spesso queste dichiarazioni servono a “giustificare” corsi da barman con prezzi piuttosto elevati che non hanno alcun valore legale.Al di là dell’ottima posizione, ovvero a Roma e a pochi passi dalla fermata metro “A” Colli Albani a roma, bisogna affidarsi a Professionisti che puntano solamente alla crescita personale e professionale dei propri corsisti. dal 2008 abbiamo formato migliaia di barman e baristi che ad oggi lavorano in italia e nel mondo.Tutto lo Staff sarà sempre pronto ad accogliervi dal lunedì al sabato con orario continuato 10:00-19:00. Per richiedere informazioni non è nemmeno necessario un appuntamento, Docenti e Personale saranno sempre presenti in sede per mostrarvi le aule e rispondere a tutte le vostre domande.tel.: 06/89537573