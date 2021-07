L'Accademia di Alta Moda Koefia inaugura il calendario di AltaRoma

AltaRoma: le passerelle romane sono pronte per una nuova stagione. L'appuntamento è per mercoledì 7 luglio alle ore 11.30 per il via dagli Studios di Cinecittà - presso il Teatro 10- della sfilata dell'Accademia Internazionale d'Alta moda e d'Arte del Costume Koefia, che con i suoi studenti presenterà la collezione Summer 2020 da nome Crea -Tu-Res. E proprio questo nome, dai rimandi fiabeschi, sarà il leitmotiv della sfilata, dove creatività, colori, mondi fantastici, interiori e intimisti, faranno da collante per trascinare gli spettatori in un mondo unico e suggestivo. E' come se il titolo avesse esortato gli studenti a “Creare proprio te stesso” con le forze e con le esperienze che hai acquisito in questi tre anni di formazione.

Le creazioni, che saranno in totale 36, sono relaizzati dagli studenti del III anno, del II anno e del corso intensivo di confezione Couture dell'Accademia Koefia, che coordinati dal Simone Giovanni, vogliono portare alla luce creature fantastiche, tra fiabe e realtà, trasciandoci un pò in un sogno, un pò nella vita reale, nerlle personali esperienze e dediseri più autentici. Il mondo cui si attinge è quello delle fiabe, ma anche quello mitogico, quello delle ninfee. È un viaggio fiabesco e romantico,una commistione di stili, che unisce intarsi e pizzi, ricami e maglierie intrecciate, dove i tessuti di chiffon e georgette fanno da contrappasso alle strutture rigide dando quella morbidezza e leggerezza alle forme fluttuanti come nel sogno delle fiabe.

La collezione si è autoprodotta grazie ai tessuti di storiche sartorie, alle passamanerie, ai tessuti corposi e preziosi, a nastri dagli intrecci couture e lo stile della collezione è ricco ma non eccessivo.

Per quanto riguarda la fornitura di tessuti tecnici, Koefia si è avvalsa dell'aiuto della società comasca Olmetex che tratta tessuti sostenibili e innovativi.Gli stilisti della collezione: Maria Chiara Allegretti, Greta Barbieri, Cecilia Beltrametti, Ludovica Brisi, Luca Maria Cappelli, Lucrezia Carnevali, Matteo Cece, Sara Cicchilli, Francesca De Filippis, Alice De Gasperis, Lize De Jongh, Laura Di Paolo, Francesca Di Pietro, Giuseppe Di Stefano, Flavia Ferraresi, Stephanie Ferreira, Francesca Gervaso, Simona Giusti, Andreina Gjuzi, Caterina Gucciardi, Ilaria Lattanzio, Maria Cristina Luciani, Sofia Marchetta, Ylenia Marcovecchio, Mehdi Hadj Nassar, Alessia Pecchioni, Giulia Perna, Alice Pinto, Benedetta Prete, Lorenzo Proietti, Rossella Rizzo, Selvaggia Rosato, Emanuela Segreto, Francesca Romana Sticca, Rosa Venanzi Rullo, Xin Yang.

Ultimo aggiornamento: Martedì 6 Luglio 2021, 16:01

